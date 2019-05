Meteo, le previsioni di giovedì 2 maggio

Dopo un primo maggio che ha diviso la Penisola tra zone calde e soleggiate e altre più instabili, con acquazzoni e temporali, giovedì 2 maggio sarà altrettanto “ballerino”. In particolare, il Nord vedrà un peggioramento dal pomeriggio con rovesci previsti entro sera, mentre il Centro e il Sud saranno per lo più soleggiati salvo zone parzialmente nuvolose o instabili.

Le previsioni al Nord

Al Nord al mattino ci sarà un clima stabile e soleggiato - a parte annuvolamenti bassi e stratiformi sull'area ligure - con un peggioramento in arrivo dal pomeriggio a partire dal Nord-Ovest. Previsti rovesci e temporali entro sera, in estensione all'alto Triveneto. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nelle ore serali su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e ponente ligure, mentre si estenderanno anche alle aree pianeggianti lombarde ed al settore emiliano. Attese deboli nevicate sui rilievi confinali oltre i 1700-1800 metri. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 22. A Milano nubi irregolari con acquazzoni sono previste tra la sera e la notte, mentre di giorno sarà per lo più sereno. A Torino, temporali in arrivo già dalle ore pomeridiane.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato è previsto sul Centro Italia, pur con qualche innocuo annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. In particolare, addensamenti cumuliformi si verificheranno sulle zone montuose tra Lazio centromeridionale e Abruzzo durante le ore più calde, con possibili isolati rovesci. Dal pomeriggio nubi in aumento in Toscana con piovaschi sulle zone interne e dalla sera attesi annuvolamenti consistenti sul settore settentrionale della Sardegna. Temperature stabili, massime tra 17 e 21. A Roma previsto cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 9 e 22 gradi. A Firenze possibili pioviggini in nottata, quando la temperatura sarà intorno ai 12 gradi.

Le previsioni del Sud

Al Sud tempo buono nel complesso, con al più annuvolamenti sparsi dalla tarda mattinata sulle zone interne del Molise, lungo le aree tirreniche di Campania e Basilicata, nonché sulla Calabria e Puglia salentina con isolati rovesci specie sulle zone montuose nel pomeriggio. Generale attenuazione serale dei fenomeni. Temperature senza variazioni, massime tra 16 e 20. A Napoli e Palermo previsto sempre cielo sereno con le massime intorno ai 18 gradi.