Sarà un Primo maggio "ballerino", tra acquazzoni, temporali ma anche tanto sole e temperature in aumento. La Festa dei lavoratori si preannuncia mite ma all'insegna dell'instabilità sulle zone interne del Centro-Sud. La tendenza resterà la stessa anche per il resto della settimana con giornate tra sole e nuvole, numerosi improvvisi temporali pomeridiani e temperature in generale al di sopra della norma. Le piogge interesseranno dapprima tutta la catena appenninica, per poi estendersi in maniera abbastanza veloce alle pianure e anche alle aree costiere.

Le aree a rischio maltempo

Le regioni a rischio temporali saranno l'Umbria, la Toscana centro-occidentale, anche fino a Firenze, le Marche, l'Abruzzo, il Lazio ed entro sera la Campania, con fenomeni fino a Napoli. Qualche rovescio potrebbe interessare in serata anche la Puglia.

Lombardia, tempo stabile e mite

Sulla Lombardia il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato. Un 1° maggio con temperature in aumento e valori fino a 23 gradi. Totale assenza di piogge. In pianura minime intorno ai 7 gradi, massime oltre i 20. Venti deboli in pianura con rinforzi da sud sul pavese nel pomeriggio-sera. In montagna deboli settentrionali.

Le previsioni al Nord

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo la formazione nelle ore centrali di qualche isolato temporale lungo l'Appennino emiliano e quello romagnolo, sul basso Veneto e Friuli. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 23.

Le previsioni al Centro

Al mattino prevalenza di bel tempo. Dal pomeriggio frequenti rovesci e temporali lungo la dorsale e nell'entroterra tirrenico. In serata generale miglioramento. Temperature in rialzo con massime tra 17 e 20 gradi.

Roma, possibili temporali nel pomeriggio

Rischio di temporali pomeridiani a Roma dove si svolgerà il Concerto del Primo maggio. Dopo una mattinata serena, la giornata proseguirà instabile con il rischio di acquazzoni. Migliora dal tardo pomeriggio-sera. Massima di 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Inizio di giornata in prevalenza soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio temporali lungo la dorsale appenninica in locale sconfinamento all'entroterra costiero tirrenico e localmente anche al Salento. Asciutto in serata. Temperature stabili e comprese tra 15 e 18 gradi.