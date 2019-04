L'ultimo giorno della settimana si chiude con il maltempo nel Nord e nel Centro Italia. Temporali e rovesci sono previsti domenica 28 aprile in Lombardia ed Emilia Romagna, perturbazioni in Toscana, Marche e parte dell'Abruzzo. Al Sud la giornata sarà abbastanza soleggiata, ma qualche pioggia potrebbe arrivare in Campania e sull'alta Puglia. Temperature in calo in tutta la penisola (IL METEO).

Le previsioni al Nord

Tempo instabile al Nord. In Lombardia continuano i rovesci e i temporali interesseranno anche il Nordest e l'Emilia Romagna, con neve dai 1.000 ai 1.200 metri. La situazione migliora al Nordovest con cielo soleggiato. Scendono le temperature con massime tra 15 e 19 gradi. A Milano il tempo sarà in prevalenza nuvoloso, ma non sono previste piogge. Cielo poco nuvoloso anche a Torino con temperature tra gli 8 e i 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Nelle regioni centrali le condizioni saranno di generale variabilità, più accentuata dal pomeriggio con rovesci e temporali su Toscana, Marche e localmente in Abruzzo. Come al Nord, le temperature massime si aggireranno tra i 15 e i 19 gradi. Nubi sparse con ampie schiarite a Roma, potrebbe invece piovere a Firenze.

Le previsioni al Sud

Sole nel Meridione, salvo addensamenti e qualche piovasco al mattino in Campania e in tarda serata sull'alta Puglia. Le temperature scendono con massime tra i 17 e i 21 gradi. Cielo nuvoloso con una massima di 16 gradi a Napoli. Bel tempo con cielo soleggiato a Palermo.