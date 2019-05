Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri in una discarica abusiva in zona Collatina, alla periferia est di Roma (LE FOTO). I Vigili del fuoco, al lavoro nella notte per spegnere il rogo, hanno fatto sapere intorno alle 8.30 che le fiamme sono sotto controllo ma che le operazione di bonifica sono "lunghe". Una densa nube nera e un odore acre si erano rapidamente sollevati su tutta la zona. Per fortuna non risultano feriti. Il rogo, secondo quanto ipotizzato dal comandante della polizia locale di Roma Antonio Di Maggio, sarebbe doloso. Virginia Raggi ha commentato: "Roma è sotto attacco della criminalità".

Area già sequestrata

Le fiamme sono divampate dopo le 23 e si sono rapidamente propagate a tutta l'area a ridosso di via Collatina Vecchia. A bruciare materiali di risulta in una discarica abusiva di grandi proporzioni nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. Si tratterebbe di un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi.

Rogo doloso, Raggi: “Siamo sotto attacco”

Dietro all'incendio potrebbe esserci la mano di qualcuno. Ad ipotizzarlo è stato oggi il comandante della polizia locale di Roma Antonio Di Maggio. "Riteniamo sia un incendio doloso" ha detto Di Maggio che si è recato personalmente sul posto. "L'area era stata sottoposta a sequestro penale dalla polizia locale a febbraio e a giorni doveva essere bonificata" ha aggiunto Di Maggio spiegando che lì venivano sversati rifiuti dai nomadi del vicino campo come parti di elettrodomestici smontati. E per la sindaca non ci sono dubbi: "Roma è sotto attacco di una criminalità che continua ad agire contro i cittadini".

Data ultima modifica 26 aprile 2019 ore 20:52