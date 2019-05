Piccolo incidente per il vicepremier Luigi Di Maio nel corso del viaggio in auto verso Perugia dove, assieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al ministro della Salute Giulia Grillo, è atteso per un evento.

Una macchina, in un autogrill del raccordo autostradale che porta sull'A1, ha infatti tamponato l'auto blu di Bonafede, in quel momento ferma, in cui viaggiava anche il leader del M5S. E Di Maio, in un breve video su Fb con Bonafede, ha rassicurato tutti. "Nulla di grave, è stata una roba da Cid", ha spiegato Di Maio concludendo il video con una battuta: "Ora andiamo a cercare una carrozzeria in Umbria...".