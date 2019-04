Svizzera, sub italiano 56enne muore nel Lago Maggiore

Un sub italiano di 56 anni, residente nel Bellinzonese, è morto morto ieri poco prima delle 19 nel lago Maggiore a Tenero, nel Canton Ticino. Il sub, secondo quanto ricostruisce la polizia cantonale, si trovava su un'imbarcazione in navigazione sul Lago Maggiore, a poca distanza dalla riva.

La caduta e i soccorsi

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il sub è caduto in acqua, per poi essere riportato in superficie dai compagni di immersione ma, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Intercomunale del Piano nonché i soccorritori del Salva.