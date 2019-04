Meteo, le previsioni di domani sabato 20 aprile

Sabato sarà una bella giornata di sole ovunque, un’ottima vigilia di Pasqua, perfetta per mettersi in viaggio ma adatta anche per chi rimane in città. Giornata calda perché le temperature saranno in ulteriore aumento con massime fino a 24-25 gradi. Clima gradevole ovunque con l’unica attenzione del rinforzo dei venti di scirocco che saranno localmente forti sulla Sardegna e il Canale di Sicilia. Mari mossi.

Le previsioni al Nord

Giornata di sole salvo la formazione di cumuli pomeridiani lungo i rilievi. Localmente cieli offuscati da velature medio basse. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 18 e 23 gradi. Il Trentino Alto Adige sarà la regione più calda con valori fino a 25 gradi nelle ore centrali del giorno.

Le previsioni al Centro

Cieli in prevalenza sereni, in qualche caso velati ma senza precipitazioni. Nuvolosità pomeridiana sui rilievi appenninici ma anche in questo caso senza piogge. Massime in rialzo e comprese tra 17 e 24 gradi. Toscana e Lazio le regioni più calde.

Le previsioni al Sud

Tempo generalmente soleggiato con locali cumuli tra il pomeriggio e la sera a ridosso dei rilievi appenninici. Su Sicilia e Sardegna cieli irregolarmente nuvolosi ma senza piogge, Temperature stazionarie e massime tra 17 e 21 gradi. La Campania sarà la regione più calda.