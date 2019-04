Genova, due incendi a San Fruttuoso. Morto un 43enne

Due incendi esplosi in due appartamenti nel quartiere di San Fruttuoso a Genova. In una delle case i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 43 anni. A darne notizia sono i pompieri, che in un tweet annunciano i rilievi in corso del Nucleo investigativo antincendi.

Trovato corpo senza vita di un 43enne

I roghi sono scoppiati poco dopo le 14: uno in via Marchino, all’angolo con via Ayroli, l’altro nella vicina via Donaver, come riporta Il Secolo XIX. Proprio nel secondo caso, nel palazzo al civico 3, i soccorritori hanno trovato il corpo dell’uomo ormai senza vita. In via Marchini, invece, una donna di 82 anni è rimasta leggermente intossicata ed è stata accompagnata in “codice giallo” all’ospedale San Martino. Per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco, entrambe le strade sono state chiuse al traffico.