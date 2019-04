Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato all’interno di un’azienda di materie plastiche a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Si tratta dello stabilimento della Tontarelli spa, società leader nella produzione di articoli per la casa in plastica. Il rogo è divampato intorno alle 6, per cause ancora da accertare. Non ci sono feriti. Dallo stabilimento si è alzata una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e nella zona sono al lavoro i tecnici dell'Arpam per i campionamenti dell’aria.

Intatti i reparti di produzione

Per domare il rogo sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da Ancona e Civitanova Marche. L’incendio è stato circoscritto al solo deposito di materie prime, da dove erano partite le fiamme. Intatti i reparti di produzione. Secondo fonti dei vigili del fuoco, nello stabilimento sarebbero state rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza, in particolare riguardo alle porte tagliafuoco e barriere: questo, spiegano, ha evitato che il rogo si propagasse ad altre parti della fabbrica. L'area andata a fuoco, comunque, è di circa 4.000 metri quadrati.