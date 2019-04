Firenze, principio di incendio su un volo Air France

Un principio d'incendio ha interessato questa mattina un aereo passeggeri dell'Air France che si trovava sulla pista dell'aeroporto Vespucci di Firenze. Secondo quanto riportato dalle agenzie, le fiamme, subito domate dall'intervento dei vigili del fuoco, avrebbero interessato il carrello dell'aeromobile. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Sempre in base a quanto emerso, l'incidente non avrebbe comportato ritardi per gli altri voli.

La nota di Air France: nessun disagio per i passeggeri

Air France, in una nota, conferma l'intervento dei vigili del fuoco ma precisa che "i passeggeri non hanno subito nessun disagio ed hanno lasciato l'aeromobile normalmente". Sono in corso le verifiche tecniche sull'aeromobile.