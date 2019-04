Meteo, le previsioni di domani sabato 13 aprile

In questi giorni siamo particolarmente sensibili alle condizioni del tempo. Si avvicinano le festività pasquali e tutti vorremmo trascorrere qualche giorno all’aria aperta. Per questo weekend nulla da fare. Una vasta circolazione depressionaria si è posizionata in prossimità dell’Italia e "lancia" a più riprese impulsi freddi e perturbati. Sabato l’area più penalizzata sarà quella del Centro. Domenica è atteso un nuovo e più forte peggioramento che riguarderà dapprima la Valle d’Aosta e il Piemonte e in seguito la Liguria e la Lombardia. L'aria più fredda porterà nevicate sui rilievi alpini occidentali fino a quote collinari intorno ai 900 metri. La neve farà la sua comparsa anche sull'Appennino settentrionale sopra i 1100-1300 metri.

Le previsioni al Nord

Cieli irregolarmente nuvolosi e senza piogge nella prima parte del giorno. Dalla sera forte peggioramento al Nord Ovest con piogge e neve in calo sino a 800-1000m. Temperature stabili, massime tra 12 e 15 gradi. In calo domenica.

Le previsioni al Centro

Tempo instabile con piovaschi o rovesci temporaleschi, più probabili nelle ore centrali. Piogge e temporali si estenderanno dal Tirreno verso l'Adriatico con neve sull’Appennino oltre i 1500 metri. Temperature in calo con massime tra 12 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile con qualche acquazzone e temporale, più probabile nel pomeriggio. In Sardegna piogge sulla parte settentrionale dell’isola. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 17 gradi. Moderato maestrale intorno alle isole con probabili raffiche durante i temporali.