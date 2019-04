L’avvocato Simone Pillon, attuale senatore della Lega, è stato condannato da un giudice di Perugia per diffamazione nei confronti del circolo gay Omphalos. Pillon dovrà pagare una multa di 1.500 euro per alcune affermazioni con le quali aveva commentato - quando ancora non era parlamentare - una loro iniziativa nelle scuole. Per Omphalos ora “giustizia è fatta”, mentre per il senatore "difendere le famiglie dall'indottrinamento costa caro", ha commentato dopo la sentenza.

“Ricorrerò in appello”

Il giudice ha disposto anche il risarcimento, da liquidarsi in sede civile, nei confronti dello stesso circolo e di un attivista, con una provvisione complessiva di 30 mila euro (20 a Omphalos e 10 all'attivista), al pagamento della quale il giudice ha subordinato la sospensione della pena. Il parlamentare, che ha assistito in aula alla lettura della sentenza, ha detto: “È un primo grado, non una sentenza definitiva. Ci sarà spazio per l'appello".

Il circolo: “Ogni centesimo sarà usato per iniziative contro il bullismo”

"Giustizia è fatta nei confronti di un personaggio che ha fatto dell'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la sua ragione di battaglia politica", ha detto il presidente di Omphalos Lgbti, Stefano Bucaioni. Diversi attivisti del circolo gay perugino erano in aula al momento della sentenza. Si sono abbracciati, visibilmente soddisfatti. "Annunciamo fin da ora - ha spiegato ancora il presidente del circolo - che utilizzeremo ogni centesimo del risarcimento per incrementare le iniziative contro il bullismo omofobico nelle scuole”. “Non possiamo non far notare a quanti, a Perugia con Pillon e a livello nazionale con Salvini, hanno stretto un'alleanza politica, che l'odio e le campagne false e diffamatorie nei confronti del prezioso lavoro delle associazioni Lgbti non pagano e che queste alleanze qualificano le proprie proposte”, ha concluso Bucaioni.

