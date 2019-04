Matteo Salvini ha annunciato di voler querelare il Pd per aver diffuso sui social un commento offensivo su Ilaria Cucchi, che il leader della Lega e ministro, “aveva già smentito”, si legge in un post su Facebook del vicepremier. "Il Pd - si legge in un comunicato - ha diffuso, attraverso i suoi canali social, una dichiarazione falsa di Salvini contro Ilaria Cucchi. Salvini non ha mai detto di provare schifo per la sorella di Stefano: l'aveva già precisato nei mesi scorsi. Il ministro faceva riferimento a un post della donna. E proprio Ilaria - conclude il comunicato - conferma che quell'uscita social fu infelice, la cancellò e ammise l'errore". Ilaria Cucchi aveva pubblicato su Facebook una foto di uno dei carabinieri indagati per la morte di Stefano scrivendo: "Ecco chi ha ucciso mio fratello". Poi aveva rimosso il post.



Qualche mese fa la smentita precedente



La prima smentita del ministro Salvini sulla frase risale all’ottobre 2018, dopo che il vicepremier aveva invitato Ilaria Cucchi al Viminale. La donna aveva risposto all'invito di Salvini dicendo di aspettarsi delle scuse: “Il ministro dell’Interno deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi”. L’ufficio stampa del leader della Lega aveva precisato che “il ministro non ha mai affermato 'Ilaria Cucchi mi fa schifo'". E aveva sottolineato che "nel corso di un'intervista radiofonica (Salvini, ndr) aveva criticato il post" della sorella di Stefano.