'Ndrangheta, maxi-operazione: oltre 30 arresti in tutta Italia

La Polizia di Stato di Vibo Valentia sta eseguendo dalle prime ore di stamani un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di oltre 30 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Le indagini sono state condotte in collaborazione con la Questura di Catanzaro e con il Servizio centrale operativo e con il coordinamento dalla Procura antimafia di Catanzaro.

Tra le decine di arresti c’è anche Fortuna Immacolata, 61 anni, mamma del Boss del clan dei Piscopisani, attivo nel vibonese, Fiorillo Rosario. La donna è accusata di concorso esterno in associazione mafiosa per il suo ruolo attivo di messaggera del clan: la “sorella d’omertà” portava agli associati i messaggi del figlio rinchiuso in carcere, come è documentato in questo video.

L’operazione da Nord a Sud

Nell'operazione che è in corso sono impiegati oltre 200 poliziotti a Vibo Valentia e altri nelle province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, L'Aquila, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano e Udine. Tra le accuse a carico delle persone coinvolte anche estorsione, danneggiamento e rapina, aggravati dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni e traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.