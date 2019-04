La giornata di domani, martedì 9 aprile, sarà caratterizzata da tempo instabile su tutta la Penisola. Nella notte, nuvole irregolari porteranno deboli precipitazioni sul Nordest, in particolare Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, e si manterranno poi per tutta la giornata intervallate da ampie schiarite. Anche al Centro le previsioni segnalano la presenza di nubi e schiarite su Adriatico e Appennino. Tempo instabile anche al Sud, con piogge sparse in diverse regioni, ad eccezione della Campania.

Le previsioni al Nord

Previsto tempo discreto al Nordovest salvo piovaschi serali sul basso Piemonte e Prealpi. Addensamenti compatti saranno invece presenti sulle regioni Centrorientali con precipitazioni sparse, più diffuse dal pomeriggio, e brevi schiarite. Neve sulle Alpi dai 1.800/2.000 metri. Sul resto del Settentrione, iniziali ampie schiarite seguite da un rapido aumento della copertura nuvolosa con piogge sparse. A Milano e Torino previsto cielo sereno o con nubi sparse e ampie schiarite in giornata. Possibili piovaschi verso sera. Le temperature saranno tra i 10 e i 19 gradi nel capoluogo lombardo, tra 7 e 20 gradi a Torino. In generale, temperature in aumento al Nord, con massime tra 18 e 22.

Le previsioni al Centro

Al Centro si avrà nuvolosità irregolare a tratti intensa sul settore peninsulare con precipitazioni sparse, in temporanea intensificazione pomeridiana sull'area adriatica prima di una parziale attenuazione serale. Ampie schiarite invece sui settori tirrenici. Roma avrà un cielo sereno durante tutta la giornata, con qualche nube in arrivo in serata e possibili pioviggini nella notte. Temperature tra 7 e 18 gradi. A Firenze, invece, dopo una mattinata di cielo coperto, ci saranno ampie schiarite senza precipitazioni previste. In Sardegna, previsto cielo da poco a parzialmente nuvoloso ma con graduale aumento della nuvolosità compatta dal pomeriggio con piogge e locali temporali. Temperature stabili in tutto il Sud, massime tra 15 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Al mattino previste ancora molte nubi al Sud con piogge sparse, più intense sulla Calabria tirrenica. Meglio in Campania, dove a Napoli ci sarà cielo sereno e un clima ventoso in giornata, con possibili piovaschi in arrivo solo nella notte. Temperature tra gli 11 e i 15 gradi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta sulle aree ioniche mentre sulle restanti regioni nuovi addensamenti compatti serali saranno accompagnati da isolati piovaschi. A Palermo la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso e temperature tra i 12 e i 17 gradi. In generale, al Sud le temperature saranno in rialzo, con massime tra 15 e 18 gradi.