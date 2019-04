Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, per cause ancora ignote, lungo la strada statale Sinnica, nei pressi di Francavilla in Sinni in provincia di Potenza. Nell'incidente, secondo quanto comunicato dall'Anas, sono rimasti coinvolti due veicoli.

Disagi e rallentamenti

L'Anas ha inoltre evidenziato che, a causa dell'incidente, il traffico sulla Sinnica "è rallentato in entrambe le direzioni".