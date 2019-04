Allerta meteo e temporali in mezza Italia, l'inverno è tornato

Allerta meteo in diverse regioni, temporali, venti forti e, in alcuni casi e a certe altezze, anche neve. A due settimane dall’inizio della primavera, l’inverno si riaffaccia in questo inizio di aprile sull’Italia con un colpo di coda. Il peggioramento delle condizioni meteo è dovuto a una perturbazione atlantica che partendo dalle regioni settentrionali si è poi estesa al Centro ed al Sud (IL METEO).

Allerta meteo

La Protezione civile ha emesso avvisi di allerta meteo, nella maggior parte gialla, che riguardano diverse zone del Paese. E’ allerta arancione invece in Valle d’Aosta. Già dalla serata di ieri, erano stati previsti temporali su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Si tratta in molti casi di rovesci di forte intensità, accompagnati da lampi e tuoni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sempre dalla serata di ieri, la Protezione civile ha previsto nevicate sopra i 1.100-1.400 metri sui settori alpini di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano. Acqua alta è prevista a Venezia, con un picco nella tarda serata.

Venti forti e mareggiate

Venti forti o di burrasca stanno soffiando su Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, specie sulle zone costiere. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Forti temporali stanno colpendo il Lazio. Piove da stamattina anche in molte aree della Sicilia, dove è allerta gialla per il rischio idrogeologico. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, interessano già o arriveranno nel corso della giornata in Lazio, Umbria, Calabria, zone interne di Abruzzo e Molise.