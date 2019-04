Il senatore del Partito Democratico, Matteo Richetti, è stato trasportato in ambulanza in ospedale dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a piedi in zona Tritone, nel cuore di Roma. Le condizioni del parlamentare non sono gravi. Richetti è attualmente in osservazione presso il Policlinico Umberto I.

“Lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro", dice il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, confermando che le condizioni di salute del collega di partito non sono preoccupanti. E “auguri di pronta guarigione” sono arrivati dall’Aula del Senato con la vice del presidente Paola Taverna.