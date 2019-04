Meteo, le previsioni di domani mercoledì 3 aprile

Il peggioramento partirà dalle regioni di Nord Ovest. Piogge e rovesci si intensificheranno nel corso del giorno con neve sulle Alpi oltre i 1600 metri in calo serale. Piogge e locali temporali sono in arrivo anche su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Giovedì sarà la giornata peggiore con picchi di 100 mm di pioggia su alta Toscana e Liguria di Levante e 50-80 mm su Umbria e Lazio. Temperature in calo anche di 10 gradi rispetto agli ultimi giorni.

Neve abbondante sulle Alpi

Sono in arrivo importanti accumuli sulle Alpi tra mercoledì e giovedì. Le prime nevicate sono attese nella notte su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige e diventeranno sempre più copiose con il passare delle ore. La quota neve inizialmente si attesterà intorno ai 1500 metri, per poi scendere fino ai 1200. La neve cadrà anche sull'Appennino centrale, sopra i 1200 metri in Toscana e dai 1400/1500 metri tra Umbria, Lazio e Abruzzo.

Rinforzo dei venti

Venti provenienti da Sud in intensificazione nel corso del giorno fino a diventare molto forti in serata. Sulla Sardegna, il Tirreno e i mari di Sicilia le raffiche raggiungeranno i 70 km orari. Ulteriore rinforzo nella giornata di giovedì. Mari molto mossi o localmente agitati a fine giornata.

Le previsioni al Nord

Tempo instabile con piogge e rovesci più frequenti nella seconda parte del giorno. Le aree più coinvolte saranno le Alpi, l’alta Pianura padana e la Liguria. Più asciutto a sud del Po. Neve dai 1400/1600m. Temperature in calo, massime tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni al Centro

Brutto tempo sulle regioni tirreniche e l’Umbria con piogge e possibili temporali. Asciutto e parzialmente soleggiato sull’area adriatica. Temperature in calo, massime tra 15 e 18 gradi.



Le previsioni al Sud

Tempo variabile con nubi sparse e schiarite. Maggiore nuvolosità su Campania e Calabria con piovaschi fino al pomeriggio. Temperature stabili con massime comprese traa 15 e 18 gradi.