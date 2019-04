Meteo, le previsioni di domani martedì 2 aprile

Una perturbazione atlantica proveniente dal Nord Europa è in arrivo sul Mediterraneo e coinvolgerà l’Italia a partire da martedì sera. Il break piovoso durerà tre giorni e interesserà dapprima il Nord e poi anche il Centro Sud Italia. La perturbazione non riuscirà a risanare il deficit pluviometrico che si è accumulato in questi mesi, le piogge tuttavia saranno diffuse e localmente molto abbondanti.

Calo delle temperature e neve sulle Alpi

Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni scorsi anche di oltre 6-8 gradi al Nord. Il freddo favorirà il ritorno della neve sulle Alpi, inizialmente oltre 1500-1800m, ma in calo a tratti sin sotto i 1000-1200m entro giovedì. In una prima fase il clima si manterrà invece ancora mite al Centro Sud, a causa di venti di scirocco, in attesa di un calo termico tra giovedì e venerdì a partire dai versanti tirrenici.

Le previsioni al Nord

Nuvoloso al Nord Ovest con deboli piogge serali in Liguria e nevischio sulle Alpi a partire dai 1700 metri di quota. Nubi irregolari e tempo variabile sulle regioni orientali ma senza precipitazioni. Temperature in calo con massime comprese tra 15 e 18 gradi. La città più calda sarà Bologna con 22 gradi.

Le previsioni al Centro

Nubi in aumento sul versante tirrenico con pioviggini serali sulla Toscana. Discreto sull’area adriatica. Venti di scirocco con temperature stabili e molto miti. Massime comprese tra 16 e 22 gradi. La città più calda sarà Firenze con 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Instabile sulle isole maggiori con qualche piovasco in Sicilia e Sardegna. Nubi in aumento sui settori peninsulari con l’arrivo di deboli piogge anche sulla Calabria. Massime stabili e comprese tra 16 e 19 gradi. La città più calda sarà Caserta con 22 gradi.