Scende in campo la Nazionale di Poste, a guidarla Angelo Di Livio

Debutta domenica 31 marzo, contro la Nazionale Cantanti, la Nazionale di Poste Italiane. La squadra sarà composta in tutto da 30 giocatori guidati dal mister Angelo Di Livio, ex campione della Juventus, della Fiorentina e della Nazionale. La squadra gialloblù è uno dei progetti sostenuti dall'amministratore delegato, Matteo Del Fante, e dal responsabile corporate affairs, Giuseppe Lasco, con l'obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di integrazione e coesione tra colleghi favorendo lo spirito di squadra, la partecipazione e la leale competizione.

Sport e solidarietà

Attraverso le attività della Nazionale di calcio inoltre, Poste Italiane darà vita a iniziative di solidarietà e di vicinanza ai territori. I 30 componenti della squadra sono stati scelti da mister Di Livio dopo uno stage di due giorni; l'età media è di circa 35 anni e, con 12 provenienti dal Nord, 9 dal Centro e 9 dal Sud, rappresentano in modo omogeneo tutto il Paese. La prima discesa in campo domenica 31 marzo allo stadio “Mancini" di Fano, per l'incontro con la Nazionale Cantanti. L'incasso della partita di Fano sarà devoluto a favore della Tma Onlus, cooperativa sociale che si occupa di assistenza terapeutica alle persone colpite da disturbo dello spettro autistico.