Milano, via Torino chiusa al traffico per un falso allarme bomba

Per i tanti che lavorano in quella strada in pieno centro è stata circa un'ora di caos e allarme: via Torino, all’altezza dell'incrocio con via Santa Maria Valle, è stata chiusa al traffico di auto e mezzi pubblici, nonchè al transito di pedoni, a partire dalle 9 di mattina. Poco prima un passante aveva lanciato l'allarme sulla (presunta) presenza di una bomba. L'uomo, riporta il Corriere della Sera, ha dichiarato di aver visto "oggetti cilindrici" simili a dei "candelotti di esplosivo" in un cestino della spazzatura, davanti a un negozio di dolci.

L'intervento

I carabinieri e il reparto artificieri sono intervenuti sul posto insieme alla polizia locale che ha messo in sicurezza l’area. Sono arrivate anche una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza, che però di fatto non sono intervenute. I candelotti infatti erano vuoti. La strada è stata riaperta circa 50 minuti dopo, una volta terminate le operazioni predisposte per l'eventuale disinnesco.