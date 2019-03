Ha ingerito un succo di frutta, in un bar, contenente qualche sostanza che gli ha provocato lesioni a stomaco ed esofago. E' accaduto a un bambino di 5 anni che è ricoverato da sabato pomeriggio nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Gioia del Colle. Non è ancora chiaro quale sostanza, probabilmente un acido, fosse contenuta nella bevanda.

Sequestrato il succo di frutta

Intanto è stato sottoposto a sequestro, per essere analizzato, il succo di frutta bevuto dal bambino. Sull'episodio, avvenuto sabato 23 marzo a Gioia del Colle, indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Bari. Gli investigatori precisano che non c'è ancora certezza definitiva di una connessione tra l'ingerimento della bevanda acquistata in un bar e la successiva intossicazione. Saranno gli esiti degli esami tossicologici sul succo di frutta e sul paziente ad accettare le cause del malore.

Il bambino non è in pericolo di vita

Il bambino, attualmente ricoverato nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, era stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Acquaviva delle Fonti dove i medici gli avevano dato una prognosi di 10 giorni. I genitori lo hanno poi portato a Bari per ulteriori accertamenti. Il piccolo non è in pericolo di vita.