Dopo il caldo e il bel tempo del weekend, meteo in peggioramento a inizio settimana. Lunedì nuvolosità in aumento fin dal mattino sulle Alpi centro orientali e tra Veneto e Friuli, ma ancora senza fenomeni. La pioggia arriverà tra il pomeriggio e la serata in Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, con rovesci e anche temporali. Tra la sera e la notte piogge, rovesci e temporali raggiungeranno anche Toscana, Umbria e Marche, poi in parte anche Lazio e Abruzzo. Sul resto della Penisola il tempo sarà ancora buono o discreto. Temperature in sensibile calo dalla sera al Nord e in nottata al Centro.

Le previsioni al Nord



Al Nord peggiora su Alpi orientali ed entro sera su Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna con piogge e temporali. Neve fino a 1.000 metri. Temperature in calo dalla sera, massime ancora tra i 20 e i 24 gradi. A Torino e Milano si raggiungeranno i 24 gradi.

Le previsioni al Centro



Al Centro buono in giornata, tra sera e notte intenso peggioramento su Toscana interna, Umbria e Adriatico con piogge e temporali. Temperature stabili, massime tra 18 e 23. A Roma ancora bel tempo ma temperatura in calo con la massima a 20 gradi, a Firenze 22 prima del peggioramento notturno.

Le previsioni al Sud



Al Sud giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, in serata qualche nube in arrivo sul Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 18 gradi. A Napoli massima in diminuzione a 17 gradi, a Palermo stabile sui 17 gradi.