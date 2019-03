Prato, tensione alla manifestazione di Forza Nuova. VIDEO

Momenti di tensione a Prato durante la manifestazione promossa da Forza Nuova "contro l'immigrazione". Quello che doveva essere un corteo poi per decisione della questura è diventato un presidio con circa cento persone durante il quale insulti sono stati rivolti all'indirizzo del giornalista Gad Lerner. La polizia è dovuta intervenire per sedare gli animi sia dei manifestanti di estrema destra, sia di coloro che invece hanno protestato contro il presidio di Forza Nuova.

Il clima di tensione a Prato

I commercianti della città, sapendo del corteo, avevano già deciso di chiudere i negozi che si trovano sul percorso dove sarebbero dovuti passare i manifestanti di estrema destra, e qualcuno ha anche rinforzato le vetrine con protezioni in legno. Controlli speciali delle forze dell'ordine sono stati messi in atto anche per i giornalisti in servizio, cui sono stati fotografati i tesserini professionali prima di farli entrare nell'area. "Penso che sia stato un errore, rispetto alle reazioni che ha avuto la città, consentire la manifestazione", ha commentato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che ha partecipato invece all'iniziativa antifascista promossa in città.

Gli insulti a Gad Lerner

In piazza del Mercato Nuovo, si sono tenuti diversi comizi da parte dei leader del movimento di destra, tra cui anche il fondatore Roberto Fiore. All'arrivo dei manifestanti, che hanno comunque raggiunto la piazza a piedi lungo il percorso stabilito per il corteo ma senza sfilare ufficialmente, c'erano diversi giornalisti: tra loro Gad Lerner, che è stato appellato dai militanti di Forza Nuova con la parola "ebreo". Lo ha riferito lo stesso Lerner. In piazza delle Carceri, si è invece svolta la contromanifestazione.