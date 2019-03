San Ferdinando, incendio nella nuova tendopoli in Calabria: un morto

Un migrante, di cui non sono ancora note le generalità, è morto la notte scorsa in un incendio divampato nella nuova tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. La struttura, gestita prima dal Comune, è ora in mano alla Caritas. La tendopoli si trova a poche centinaia di metri dalla vecchia baraccopoli - smantellata nelle scorse settimane - nella quale, in un anno, tre migranti sono morti a causa di incendi divampati nelle strutture fatiscenti di cui era fatta.

La nuova tendopoli attrezzata e vigilata

L'incendio, secondo una prima ricostruzione, si è sviluppato in un angolo della tenda da sei posti - l’unica andata distrutta - dove si trovavano alcuni cavi elettrici. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La tendopoli, realizzata alcuni anni fa dalla Protezione civile, è attrezzata, con presenza di servizi igienici e presidi sanitari, ed è vigilata. All'inizio di marzo, la struttura è stata ampliata per consentire il trasferimento di una parte dei migranti che viveva nella baraccopoli - una struttura fatiscente fatta di baracche in lamiera, plastica e cartone - sorta a poche centinaia di metri e che è arrivata ad ospitare, nel periodo invernale della raccolta degli agrumi, anche 3.000 persone. Baraccopoli che è stata definitivamente abbattuta il 7 marzo scorso. I migranti che sono confluiti nella nuova tendopoli sono stati complessivamente 840. L’ultimo giovane a perdere la vita nella vecchia tendopoli è stato il 29enne senegalese Moussa Ba. Lo scorso 16 febbraio un rogo è divampato tra le baracche, distruggendone 15 e uccidendo l’uomo.