Meteo, le previsioni di giovedì 21 marzo

Da giovedì la rimonta di un anticiclone, favorirà il ritorno di tempo stabile e soleggiato sulle regioni del Nord e del Centro. Il bel tempo sarà accompagnato da clima mite con temperature che saliranno fino ai 20 gradi. L’isolamento di una depressione sulle coste del nord Africa, determinerà ancora condizioni instabili sulle isole maggiori e sulla Calabria. Tra giovedì e sabato piogge frequenti interesseranno la Sicilia e la Sardegna e le coste del basso Ionio.

Le previsioni al Nord

Sarà una giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Ancora ventoso sulla Liguria e sull’alto Adriatico. Bora a Trieste. Temperature in generale aumento con massime comprese tra 14 e 18 gradi.

Liguria, allerta per grave pericolo incendi

E’ scattato in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. La decisione è stata presa per le condizioni di secchezza del terreno e per il forte vento. Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnico, sia per bruciare materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici all’aperto.

Le previsioni al Centro

Giornata soleggiata anche sulle regioni centrali. Ritorno di un clima primaverile con temperature in aumento e comprese tra 15 e 19 gradi. Venti tra deboli e moderati di Grecale con locali forti raffiche.

Le previsioni al Sud

Ancora piovaschi su Sardegna, Calabria e Sicilia con locali temporali sull’isola. In prevalenza tempo stabile e asciutto altrove. Temperature in rialzo con massime tra 15 e 18 gradi.

Allerta gialla su Calabria e Sicilia

In arrivo forti venti di burrasca su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile ha diramato per giovedì un’allerta gialla per rischio idrogeologico sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia.