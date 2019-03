È fissata per il 10 aprile la data di inizio dei tirocini formativi utili all’accesso all’esame di abilitazione alla professione di medico-chirurgo per il 2019. Si tratta dei tirocini previsti dal decreto del Miur n.58, approvato a maggio del 2018 (qui il testo del decreto ministeriale), che regolamenta le nuove modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica.

La circolare del Ministero

La decisione è stata resa nota dallo stesso ministro Marco Bussetti nel tardo pomeriggio di ieri: tutte le Università hanno ricevuto una circolare in materia, che di fatto – dopo molte attese e incertezze sul tema - sblocca per via amministrativa i tirocini trimestrali obbligatori entro un lasso di tempo che consentirà ai futuri medici anche l’accesso alle prove selettive per il concorso per le Specializzazioni mediche.