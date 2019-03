Lotta ai tumori, la settimana della prevenzione a Milano. VIDEO

Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente per ridurre il rischio di ammalarsi: è questo l’obiettivo della XVIII edizione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica LILT, in corso fino al 24 marzo. "Almeno un terzo dei tumori sono prevenibili modificando il proprio stile di vita" spiega il professor Marco Alloisio, presidente di LILT Milano e tante sono le iniziative messe in campo per aumentare la consapevolezza e l'importanza della prevenzione.

Le iniziative della LILT

Fino al 21 marzo l’Unità mobile della LILT offre visite per la diagnosi precoce oncologica nel territorio di Milano e Monza Brianza. Il 19 a Rogoredo, via Russolo, Milano, il 20 a Cesano Boscone in Via Don Luigi Sturzo, giovedì 21 a Cinisello Balsamo in Largo Don Giussani. La settimana di iniziative si pone come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza dell’importanza delle visite di controllo: in Italia ogni anno 373 mila persone si ammalano di tumore, più di mille al giorno. Nella cura, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale e passa anche attraverso le azioni quotidiane. A cominciare dall'alimentazione sana: oggi sappiamo che il 35% circa dei tumori è legato ad abitudini alimentari non corrette e che un fenomeno come quello dell'obesità, in crescita, è strettamente correlato allo sviluppo di patologie oncologiche. E così tra le tante iniziative messe in campo della LILT c’è anche un corso di cucina speciale intitolato “Le mille virtù dell'olio in cucina e non solo”. Appuntamento presso Eataly Milano Smeraldo, sabato 23 marzo