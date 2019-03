Dopo un paio di giorni di tempo instabile un po' in tutta Italia, giovedì 14 marzo il sole tornerà a fare capolino nelle regioni del Nord e del Centro del Paese. Uniche eccezioni le Alpi confinali, nel Trentino Alto Adige e lungo la costa dell'Adriatico. Al Sud, invece, persisterà il maltempo con piogge, temporali e nevicate dai 1.100 metri. Il cielo tenderà a rasserenarsi solo in Campania. Le temperature saranno in rialzo di qualche grado nelle aree settentrionali e centrali ma scenderanno nel Meridione (IL METEO).

Le previsioni al Nord

Nebbia in Val Padana, ma solo al mattino, mentre il sole tornerà a splendere in quasi tutte le regioni del Nord. Peggioramenti solo sulle Alpi confinali e in Trentino Alto Adige con nevicate dagli 800-1.200 metri. Le massime, in aumento, si aggireranno tra i 14°C e i 17°C. Bel tempo a Milano con deboli venti nelle prime ore del giorno e una temperatura che toccherà i 17°C. Stessa situazione climatica anche a Torino, dove la giornata sarà serena con innocue velature.

Le previsioni al Centro

Residue instabilità con pioggia e neve dagli 800 metri sul versante dell'Adriatico, anche se il tempo si rasserenerà nel pomeriggio. Soleggiato in tutte le altre zone del Centro Italia, dove le massime oscilleranno tra i 14°C e i 17°C. A Roma la giornata sarà ventilata, ma splenderà il sole con massime fino a 17°C. Cielo sereno anche a Firenze.

Le previsioni al Sud

Piogge, temporali e nevicate dai 1.100 metri persisteranno nel Sud Italia, a eccezione della Campania. Dalla sera, però, il tempo migliora un po' ovunque. Le temperature calano con massime tra 12°C e i 15°C. A Napoli potrebbe piovere leggermente nel pomeriggio, brutto tempo e vento anche a Palermo.