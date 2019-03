Vestita da suora, si faceva scattare foto hard dal fidanzato e un altro uomo in un cimitero. Dopo la segnalazione di un cittadino, i tre protagonisti dell’insolito shooting sono stati denunciati dai carabinieri.

Tre denunce e macchina fotografica sequestrata

È successo nel primo pomeriggio di ieri a San Donato in Greti, frazione collinare del comune di Vinci (Firenze). Erano le 15 quando un cittadino di passaggio ha visto i due uomini e la donna, tutti toscani e trentenni, intenti a realizzare il particolare servizio fotografico tra le tombe. La ragazza, in abiti succinti, si faceva immortalare in posizioni sessualmente provocanti, anche sdraiata sulle lapidi. I carabinieri arrivati sul posto hanno sequestrato la macchina fotografica e identificato i tre giovani: tutti erano già conosciuti dalle forze dell'ordine per piccoli reati. Stando a quanto è emerso, il servizio prevedeva la realizzazione di foto e non di riprese video da immettere nel mercato pornografico.