È stato arrestato nella notte, con l’accusa di lesioni stradali gravissime, il camionista che nel tardo pomeriggio di ieri a Marostica (Vicenza), in stato di ubriachezza, ha perso il controllo del suo mezzo investendo una famiglia e travolgendo un passeggino in cui c'era un bimbo di 14 mesi. Pietro Dal Santo, 58 anni, vicentino di Thiene, lavora come artigiano in proprio e ha causato l'incidente mentre stava tornando a casa. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime e per questo è stato trasferito in elicottero in ospedale, dove in tarda serata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a una gamba, subendo un’amputazione parziale. A preoccupare è anche un trauma cranico commotivo. La prognosi resta riservata.

Ha rischiato il linciaggio

L'uomo arrestato è stato "salvato" dal linciaggio della folla dalla polizia locale e dai carabinieri di Marostica, per poi essere trasferito nella caserma dell'Arma; qui tuttavia non ha collaborato con gli inquirenti e ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. A quel punto è stato accompagnato in ospedale a Bassano del Grappa, dove attraverso i prelievi del sangue è stato possibile confermare l'assunzione di alcolici, non compatibili con la possibilità di mettersi alla guida. A quel punto per lui sono scattate le manette. Nell’ospedale bassanese sono stati ricoverati anche la madre del piccolo, che ha riportato la frattura a un braccio, e il padre del bambino, che per la rabbia ha infranto il finestrino del camioncino, riportando la frattura del polso.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto accertato dai militari, poco prima del fatto, temendo l'alcoltest, l’uomo aveva cercato di evitare un controllo stradale dei vigili urbani scappando, quando ha perso il controllo del camioncino, finendo contro la famigliola di origine albanese, residente in zona, che si trovava nel parchetto, a poche centinaia di metri dalla famosa e storica Piazza degli Scacchi: il passeggino è stato investito in pieno. La mamma - che stava dando da mangiare il gelato al bambino - è rimasta solo leggermente ferita alle gambe, mentre il padre e un fratellino di 4 anni, un po' più distanti, sono rimasti illesi. A breve sarà fissato l'interrogatorio di garanzia.