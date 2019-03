Meteo, le previsioni di sabato 9 marzo

Un weekend prevalentemente soleggiato con un po' di variabilità, poi è in arrivo all'inizio della prossima settimana una offensiva invernale con un brusco calo termico fino a 10 gradi e anche il ritorno della neve. Tra sabato e domenica arrivano venti umidi e miti, con nuvole in particolare sulle regioni centrali tirreniche e il Nordest, dove non si esclude qualche pioggia, mentre sul resto della Penisola prevarrà il sole. Le temperature saranno ancora superiori alle medie del periodo, con punte di 17-18°C al Centronord, fino a 20°C al Sud.

All'inizio della prossima settimana arriva fronte invernale



Tra lunedì e martedì un improvviso ritorno invernale, a causa della discesa di un fronte freddo dal Nord Europa, porterà piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco lungo le regioni adriatiche e al Sud e occasionalmente anche sulle regioni centrali tirreniche e sul Nordest. Le temperature scenderanno anche di oltre 8-10 gradi, tanto che tornerà a nevicare fin sotto i 1000 metri sull'Appennino, un po' di neve sarà possibile anche sulle Alpi di confine.

Le previsioni al Nord

Giornata nel complesso discreta al Nord salvo locali disturbi nuvolosi su Liguria, Alpi e Friuli, ma senza fenomeni particolarmente significativi. Sole prevalente al Nord anche domenica, con nubi in aumento sulle Alpi di confine e sul Nordest. Le temperature resteranno stabili, con massime comprese tra i 13 e 16 gradi. Punte di 18 gradi in Emilia Romagna e al Nordovest. Sabato 18 gradi anche a Milano.



Le previsioni al Centro

Al Centro nel complesso soleggiato salvo qualche variabilità: saranno possibili locali e brevi fenomeni sul settore settentrionale della Toscana, più probabilmente domenica. Temperature stabili, massime tra 13 e 16. Sabato punte di 17 gradi a Roma e Firenze.



Le previsioni al Sud

Al Sud giornata nel complesso soleggiata. Una debole perturbazione transiterà sulle regioni meridionali portando qualche addensamento tra Campania, Puglia e Basilicata in graduale esaurimento per il pomeriggio e probabilmente senza alcun fenomeno. In Campania le nuvole saranno in aumento domenica e potranno portare piogge. Temperature in calo, massime tra 15 e 17 gradi. A Napoli e Palermo previste massime in leggero calo a 16 gradi.