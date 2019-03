In Sardegna c’è stato un nuovo assalto a un’autocisterna del latte. È successo a Irgoli, nel Nuorese: un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme. Secondo le prime informazioni, il mezzo sarebbe stato fermato da due uomini armati e a volto coperto, che hanno costretto l'autista a scendere dall'autocisterna prima di appiccare il rogo. Indagano i carabinieri.

A rischio la trattativa aperta in prefettura a Sassari

Il nuovo blitz - in un mese ce ne sono stati una decina (FOTO) - arriva nel giorno in cui i pastori sardi sono riuniti a Bari Sardo (Nuoro) per un'assemblea. Da settimane protestano per il prezzo del latte (I MOTIVI - LE FOTO) e sull’argomento è stato aperto un tavolo tecnico. L’assalto rischia di far saltare la trattativa aperta in prefettura a Sassari. Il prossimo incontro è stato convocato dal prefetto Giuseppe Marani - che ha chiesto tolleranza zero per gli episodi di violenza - per venerdì 8 marzo alle 9.