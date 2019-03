"Mi domando che cosa devi fare in Italia per rimanere in galera dopo aver commesso reati legati alla droga. Il tossico che ha investito" la famiglia a Porto Recanati "era coinvolto in un reato per 225 kg di droga e sto stronzo era a spasso. Non è possibile". A dirlo è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera, in relazione al 34enne arrestato per omicidio stradale dopo che sabato notte ha provocato un incidente in cui sono morti Gianluca Carotti, 47 anni, e la compagna, Elisa Del Vicario, 40 anni. Nello schianto sono rimasti gravemente feriti i rispettivi figli delle due vittime, una bambina di 10 anni e un bimbo di 8, ricoverati in Rianimazione pediatrica ad Ancona.

Le condizioni dei due bambini feriti nell'incidente

La bambina, figlia dell’uomo, è cosciente e respira spontaneamente. "Stabili" le condizioni del figlio della donna. Per entrambi, fanno sapere gli Ospedali Riuniti in un bollettino medico, la prognosi è "riservata", necessitano di "monitoraggio intensivo". Nel corso del suo intervento, Salvini ha poi parlato del disegno di legge sulla droga presentato dalla Lega: "Prevede il raddoppio delle pene detentive ed economiche per chi spaccia. E interviene sulla lieve entità: non esiste modica quantità. Ti becco a spacciare, vai in galera".

Anche il 34enne arrestato è ricoverato

Il 34enne al volante dell'auto, che viaggiava contromano e che ha invaso la carreggiata opposta, è ricoverato all'ospedale di Civitanova Marche, in stato d'arresto per omicidio stradale: il pm di Macerata Enrico Roccioni ha chiesto la convalida dell’arresto. Dopo l'ispezione cadaverica, la Procura di Macerata ha invece dato il nullaosta alla sepoltura della coppia. Da domani i feretri saranno alla casa del commiato "Alba nova" di Castelfidardo. I funerali verranno celebrati il 6 marzo alle 15 nella chiesa Collegiata di Castelfidardo. Per l’occasione il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani chiuderà al traffico la piazza adiacente alla chiesa per la prevedibile presenza di molte persone. Si sta organizzando anche un servizio di amplificazione per permettere anche a chi resterà fuori di seguire la funzione.

Proclamato il lutto cittadino

Ieri sera, intanto, c'è stata una veglia di preghiera per la coppia - entrambi erano molto attivi nel sociale - nella chiesa di Sant'Agostino, vicino alla casa dove le vittime convivevano. Elisa collaborava con la onlus "Raoul Follereau" che si occupa di ragazzi diversamente abili e stava organizzando per loro la festa di Carnevale. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino e ha rinviato le iniziative di Carnevale.