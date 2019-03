Meteo, le previsioni di lunedì 4 marzo

Dopo una domenica in prevalenza soleggiata, la settimana si apre con una nuova perturbazione lunedì, specialmente nelle regioni settentrionali dove arriverà pioggia in pianura, soprattutto in Lombardia e Veneto, e neve in montagna entro il pomeriggio. I fiocchi cadranno dai 1700-2000 metri (LE PREVISIONI).

Settimana di tempo variabile

La prossima settimana sarà caratterizzata da tempo variabile e a tratti instabile al Nord a causa del passaggio di due perturbazioni atlantiche. La prima, molto debole, si estenderà sulle regioni settentrionali già nella giornata di lunedì. La seconda più incisiva e organizzata è attesa per giovedì. Il centro Sud rimarrà in buona parte al riparo dal maltempo.

Le previsioni al Nord

La perturbazione porterà piogge fin dal mattino sulla Liguria e prime deboli nevicate sulle Alpi occidentali a 2000 metri. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno a gran parte delle regioni settentrionali risultando abbondanti sull'alta Lombardia e sul Triveneto, fatta eccezione per l'Emilia Romagna. Migliora poi in serata. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra i 13 e i 17 gradi. A Milano la temperatura massima scenderà a 13 gradi e a Torino a 14.



Le previsioni al Centro



Al Centro nubi irregolari in Toscana con qualche pioggia sulle zone settentrionali, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Le temperature saranno stabili, con massime comprese tra 16 e 19. A Firenze il primato della città più calda con 19 gradi. A Roma si toccheranno i 17 gradi.

Le previsioni al Sud



Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua sulle coste tirreniche peninsulari. Le temperature saranno in aumento, massime tra 15 e 18. Tra le città più calde Bari e Cagliari con 18 gradi di massima.