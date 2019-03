Un salvataggio spettacolare e per certi versi incredibile. È successo a Medesano, in provincia di Parma, nella giornata di giovedì, quando un cavallo è caduto in una scarpata in località Miano. I vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero, che si è levato in volo e ha soccorso l’animale. Il Dragovf 60 dei vigili ha salvato il cavallo, trasportandolo in un luogo sicuro.