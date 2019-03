Ha effettuato un’inversione in autostrada per poi procedere contromano sullo svincolo mettendo a rischio la sua vita e quella di altri automobilisti. Per l'automobilista imprudente è scattato il fermo amministrativo dell'auto e la revoca della patente di guida. Protagonista dell’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è un 50enne operaio edile di origine albanese. La manovra è avvenuta sulla A7 al casello di Genova Bolzaneto.

Aveva sbagliato strada

L’uomo, residente a Recco, doveva tornare a casa, ma si è reso conto di aver sbagliato strada e, invece di imboccare l'A12, ha proseguito verso il casello di Genova Ovest. appena si è accorto dell’errore - più tardi si è giustificato anche invocando una fantomatica spia che si sarebbe improvvisamente accesa sul cruscotto - l'uomo ha accostato in una piazzola e ha invertito la marcia guidando contromano. Entrato nella galleria Rivarolo, ha evitato provvidenzialmente una vettura, poi l’operaio ha incrociato un furgone della manutenzione autostradale: il mezzo è attrezzato con grossi pannelli luminosi e mentre l'addetto alla viabilità ha consigliato all'autista di riprendere la giusta direzione, il traffico alle spalle è stato avvisato dell'estemporaneo ostacolo. Il conducente, tornato sulla retta via, ha guadagnato il casello di Genova Ovest per poi dirigersi finalmente verso casa.

Trovato dopo due giorni

Nelle mani della polizia stradale, subito avvisata, sono rimaste targa, testimonianze e ora dell'ingresso in autostrada. Due giorni dopo l’episodio, una volta identificato il proprietario dell’auto, gli agenti hanno trovato l’uomo alla guida della vettura nel video diffuso dalla polizia. L'operaio davanti agli agenti, avrebbe ammesso le sue responsabilità.