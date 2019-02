Serie A, Fiorentina-Inter 3-3: gol e highlights

Sei gol, 102 minuti di partita e un rigore discusso: succede di tutto in Fiorentina-Inter, terminata 3-3 allo Stadio Franchi di Firenze. In rete Vecino, Politano e Perisic per l’Inter; Muriel, Veretout e un autogol di De Vrij per la Fiorentina. (IL CALENDARIO - CLASSIFICHE)

La partita

Partita subito vivace: dopo 16 secondi la Fiorentina passa in vantaggio, grazie all’autorete di De Vrij. Dopo cinque minuti l’Inter risponde con Vecino, ex della partita: 1-1. Al 40’ l’Inter passa in vantaggio con un gol da fuori aera di Matteo Politano. A inizio del secondo tempo, i nerazzurri trovano il gol del 3-1 grazie al rigore trasformato da Ivan Perisic, dopo il fallo di mano in area di Edimilson. Al 75’ la Fiorentina riapre la partita grazie al gol di Muriel. E in pieno recupero, arriva anche la rete del pareggio: D’Ambrosio tocca il pallone tra spalla e braccia, l’arbitro – dopo aver consultato il VAR – conferma la decisione e Veretout trova il 3-3 al 101’. Un minuto dopo la partita finisce.

Stop Inter, Fiorentina imbattuta

La striscia di 4 vittorie si è fermata per l'Inter al Franchi e ora in classifica è solo due punti sopra il Milan. Ancora imbattuta la Fiorentina nel 2019, dopo 8 partite: per la squadra di Pioli una rimonta in attesa della semifinale di andata di Coppa Italia mercoledì contro l'Atalanta.