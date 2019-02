"Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga". È polemica sulle parole dell'annuncio postato su Facebook dal medico no vax Fabio Franchi, autore del libro Aids: la grande truffa, che prosegue: "Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al 'passaparola'. NB Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione". Sul caso è intervenuto anche il ministro della Salute Giulia Grillo, che si è detta "esterrefatta per il delirante annuncio" e in una nota ha dichiarato: "Voglio rassicurare tutti i genitori e i cittadini sul fatto che in questo Paese non è assolutamente consentito effettuare ricerche o esperimenti scientifici al di fuori delle regole stabilite dalle leggi". Immediate anche le critiche da parte di diversi medici, a partire dal virologo Roberto Burioni. Lo stesso Franchi, successivamente, ha però fatto un passo indietro: "Viene sospesa la ricerca del bimbo parotitico poiché sono state sospettate chissà quali nefandezze da parte mia. La riprenderò - aggiunge - tra poco spero. Non appena potrò spiegare nel dettaglio di cosa si tratta".

Grillo: "Nessuno in Italia può pensare di fare lo stregone”

"Ho già dato mandato ai miei uffici per le verifiche del caso - ha aggiunto il ministro Grillo - e sollecito inoltre la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) ad attivarsi per i necessari approfondimenti sull'autore del post". E ancora: "Nessuno in Italia può pensare di fare lo stregone giocando con le vite dei pazienti e speculando sulle paure o i dubbi dei cittadini".

Burioni: "Bisognerebbe fare qualcosa"

Il post del dottor Franchi è stato subito commentato da numerosi utenti, alcuni dei quali sono medici ed esperti: "Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell'Aids, cerca un bambino per fare esperimenti - scrive sul suo profilo Twitter il medico e debunker Salvo Di Grazia -. Ecco cosa significa 'sono pericolosi'". Anche il virologo Roberto Burioni, postando la risposta di Di Grazia all’annuncio di Franchi, ha polemizzato sulla ricerca del bimbo con orecchioni: "Bisognerebbe fare qualcosa", ha scritto su Twitter.

Data ultima modifica 25 febbraio 2019 ore 18:17