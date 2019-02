Critica un intervento tv di Salvini, ragazza insultata su Facebook

È bastata una critica su Facebook a Matteo Salvini, durante un intervento tv del ministro dell'Interno, per vedersi scatenare contro una serie di commenti offensivi. Insulti, anche a sfondo sessuale, che non hanno riguardato solo il suo commento sul vicepremier, ma anche lo stesso profilo Facebook di una ragazza di 25 anni, educatrice al centro di accoglienza di Stradella (Pavia), dove appare in foto con il suo fidanzato, un giovane nigeriano. Il ragazzo è arrivato nel 2015 in Italia su un barcone da richiedente asilo e ha conosciuto la ragazza proprio al centro di accoglienza di Stradella. "Non capisco il perché di tanto odio - ha commentato - Chi mi ha insultata dovrebbe conoscere il mio ragazzo, si renderebbe conto dell'assurdità del proprio pensiero". "Non mi sento una vittima - ha aggiunto la ragazza -. Ma ho deciso di rendere pubblico quanto mi è accaduto perché voglio che si sappia che il razzismo esiste, anche se molte delle persone che mi hanno attaccato hanno detto di non essere razziste”.

"Colpita dai commenti a sfondo sessuale"



Continua: “Tra chi mi ha dato addosso ci sono anche tante donne, compresa una in divisa. Mi ha colpito leggere tutti i commenti a sfondo sessuale e i riferimenti alla candeggina e all'acido: se fossero stati rivolti a una ragazza più fragile di me avrebbero prodotto, probabilmente, più danno". Quanto al commento postato sulle dichiarazioni di Salvini, la giovane ha precisato: "Ero arrabbiata, ho scritto che Salvini prima di parlare di integrazione 'dovrebbe sciacquarsi la bocca'. Non ho insultato nessuno, ho solo manifestato legittimamente il mio dissenso".