Il Torino ha battuto 2-0 l’Atalanta nell’anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. Per i granata si tratta di un successo importante nella corsa per un posto in Europa (LIVEBLOG). La squadra di Mazzarri, infatti, con questa vittoria si porta a 38 punti, raggiungendo proprio i bergamaschi, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Milan di alcuni giorni fa (IL CALENDARIO - CLASSIFICHE).

Izzo la sblocca nel primo tempo

La prima parte di gara è dominata dai granata, con Iago Falque subito pericoloso di testa dopo 22 secondi. Il match sembra bloccato, ma a tre minuti dal riposo Izzo porta avanti i suoi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Iago Falque ci prova al volo, con una deviazione che complica la presa di Berisha, poi Pasalic rinvia sui piedi del difensore granata che ribatte in rete.

Iago Falque la chiude nella ripresa

La ripresa si apre con il raddoppio granata: Meité si trascina la difesa avversaria verso il lato sinistro della trequarti e crossa in mezzo dove Iago Falque controlla e piazza il pallone nell’angolo opposto per il 2-0. Sterile la reazione dell’Atalanta. Nel finale gli uomini di Mazzarri vanno vicini al terzo gol. L’ultima chance è per Zapata ma Sirigu riesce a mantenere la porta inviolata.