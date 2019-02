Ha vegliato per un giorno intero la mamma deceduta in casa, poi ha chiamato i vicini, in lacrime. È successo a Milano e il protagonista della vicenda, raccontata sulle pagine locali del Corriere della Sera, è un bimbo di 10 anni. "Non volevo lasciarla sola", avrebbe detto il bimbo ai vicini chiamati dopo 24 ore.

Una situazione difficile già segnalata dalla Procura

Secondo quanto riferisce il quotidiano, la situazione familiare era particolarmente delicata. La donna, gravemente depressa, era stata segnalata nel 2017 alla Procura del tribunale dei minori, dove era aperto un procedimento con la richiesta al Comune di disporre l'affido ai servizi sociali del figlio, che non frequentava regolarmente la scuola. Ma le lungaggini burocratiche e l’alto numero di procedimenti hanno impedito di arrivare in tempo. La madre – deceduta per arresto cardiocircolatorio – lavorava saltuariamente per un'impresa di pulizie. La casa in cui viveva con il figlio era in condizioni di abbandono: sporcizia e incuria ovunque. Non è chiaro cosa sia accaduto nei momenti prima del decesso. “Le parlavo. Speravo si muovesse”, avrebbe detto il bimbo dopo l’arrivo dei soccorsi.