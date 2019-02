Vittoria sofferta e di carattere per il Genoa, che supera per 2 a 1 la Lazio in questa 24esima giornata di Serie A (IL LIVEBLOG). I liguri vincono in rimonta, ribaltando il risultato nel finale e conquistando tre preziosissimi punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli uomini di Prandelli si portano a 28 punti e ad un momentaneo 13esimo posto in classifica. Cade la Lazio, che interrompe la sua corsa per avvicinarsi alla zona Champions e resta a 38 punti. (I RISULTATI - LA CLASSIFICA - IL CALENDARIO DELLA SERIE A)

Gol di Badelij nel primo tempo

Nel primo tempo sono gli ospiti a far la partita, con entrambe le squadre che faticano però a prendere ritmo. La prima emozione arriva allo scoccare della mezz'ora e la procura Rolon, ma Strakosha è bravo a deviare il pallone in corner. Poco dopo una scivolata di Acerbi libera Sanabria sulla trequarti, l'attaccante paraguaiano prova il diagonale ma Strakosha salva ancora respingendo con i piedi. Al 44’ guizzo della Lazio: Badelij scambia il pallone con Immobile e con una finta di corpo disorienta la difesa, trovando il gol con un piatto rasoterra.

Ribaltano il risultato Sanabria e Criscito

La ripresa si apre con la squadra di Inzaghi che continua ad attaccare, ma non riesce a trovare il raddoppio. Prandelli cerca invece di scuotere i suoi, inserendo Bessa per Lazovic e passando al 4-4-2. Al 75’ colpisce il Genoa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sanabria sfrutta il rimpallo sul rinvio di Lucas Leiva e batte il portiere avversario. Al 94’, in pieno recupero, la rimonta viene completata con un gol di Criscito, che si coordina molto bene e con un tiro da fuori insacca colpendo il palo interno.