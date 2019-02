Sventa rapina in un supermercato e il titolare lo assume. È successo nel pomeriggio di ieri a Gallipoli, nel supermarket Sisa di via Alfieri. Protagonista della vicenda un nigeriano di 33 anni che chiedeva l’elemosina davanti all’esercizio commerciale. Il rapinatore, con il volto coperto e armato di pistola, che poi si è rivelata essere giocattolo, ha fatto irruzione, ha minacciato gli impiegati e gli altri presenti per farsi consegnare i soldi, ed è poi fuggito con un bottino di circa 500 euro. Il nigeriano che abitualmente si ferma all'ingresso del supermercato per racimolare qualche soldo aiutando gli acquirenti a portare la spesa in auto, lo ha visto e si scagliato contro di lui per provare a bloccarlo. Hanno fatto a botte ma, alla fine, il 33enne ha avuto la meglio ed è riuscito a fermare il ladro.

Rapinatore finisce in ospedale e poi in carcere

Intanto è stato lanciato l’allarme e subito dopo è arrivata la polizia che ha fermato il rapinatore, un gallipolino di 54 anni, che ha già avuto in passato problemi con la giustizia. L'uomo è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli dove è stato medicato, con una prognosi di 30 giorni, per le lesioni riportate nella colluttazione. Poi trasferito in carcere.

Richard ora ha un lavoro

Il titolare del supermercato, Mauro Gaetani, ha annunciato che il 33 nigeriano, Richard, sarà assunto con un regolare contratto. Richard vive a Novoli un paese vicino a Gallipoli. Ogni giorno prende il treno per spostarsi dedicarsi a lavori saltuari. La somma rapinata è stata recuperata e restituita al proprietario.