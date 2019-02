Si chiama SF 90 per rendere omaggio ai 90 anni della Scuderia (nata nel 1929). È la nuova Ferrari che punta al titolo mondiale di Formula 1. La Rossa è stata svelata (LE FOTO) in anteprima mondiale a Maranello, in attesa dei primi test in programma lunedì sul circuito di Montmelò, a Barcellona.

Com'è la nuova Rossa

È una stagione con tante “prime volte”. La prima di John Elkann presidente e di Louis Camilleri amministratore delegato, dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. La prima di Mattia Binotto, nuovo team principal dopo l'addio di Maurizio Arrivabene. La prima di Charles Leclerc, talento monegasco frutto dell'Academy che dovrà affiancare il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Un nuovo corso che prende il via già dal nome. Con la SF 90 viene abbandonata la vecchia numerazione (SF 71H nel 2018) della gestione precedente. Il rosso della nuova vettura è più acceso rispetto alle tinte precedenti e migliore è l'aerodinamica§: un "vestito" cucito su misura per adattarsi ai cambiamenti regolamentari che semplificano il numero degli elementi. Una monoposto, dunque, più essenziale che rappresenta un'evoluzione rispetto alla vettura dello scorso anno.

Verso la nuova stagione

"Non ho la tuta e non posso mettermi nell'abitacolo. Non vedo l'ora di partire e di salire sull'auto", ha affermato Vettel. “Sono orgoglioso di lavorare in questo team per portare avanti il sogno di Enzo Ferrari. Per questo siamo qui. Dobbiamo lavorare al meglio”, ha affermato il team principal e managing director, Mattia Binotto. Il responsabile della gestione sportiva della Rossa ha parlato di un "grande orgoglio e del dovere di preservare la tradizione della scuderia e del nostro fondatore. Questa è la nostra missione". “Quel che viene più in mente è l'orgoglio di una squadra che riesce a unire un intero Paese e rappresenta il meglio dell'Italia per la voglia di inventiva, l'innovazione, l'intraprendenza e per il cuore che è rosso Ferrari”, ha sottolineato invece John Elkann. “Per questo è importante - ha concluso sempre Elkann - che i tifosi ci siano vicini. Iniziamo un'importante stagione, un decennio che ci porterà ai nostri 100 anni. Abbiamo bisogno di vincere tutti insieme”. Per la nuova Ferrari c'è una serie negativa da interrompere: 11 anni senza un titolo mondiale, l'ultimo vinto nel 2007 con Kimi Raikkonen. Il primo banco di prova sarà a Melbourne il prossimo 17 marzo con il Gran Premio di Australia. La Rossa di Maranello dovrà affrontare avversarie agguerrite, prime fra tutte la temibile Mercedes W10 o la Red Bull-Honda.