"Ci prenderemo tutto". È questo il messaggio di tenacia e coraggio che accompagna una foto pubblicata su Instagram da Manuel Bortuzzo, in cui è immortalato, in occasione di San Valentino, un bacio con la sua ragazza. L’immagine è stata scattata nella stanza dell'Ospedale San Camillo, dove il giovane nuotatore è ricoverato dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco durante una sparatoria nel quartiere romano Axa, avvenuta lo scorso 3 febbraio. A contorno del tenero bacio un palloncino rosso a forma di cuore e due peluche (L'AUDIO DALL'OSPEDALE: "GRAZIE A TUTTI").

La pistola usata dagli aggressori era stata rubata

Nel corso della giornata è emerso che la pistola usata per ferire Manuel era stata rubata alcuni anni prima della sparatoria. È quanto è emerso nell'ambito dell'indagine in cui sono coinvolti Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Le condizioni del 19enne, intanto, migliorano di giorno in giorno, la prognosi però resta ancora riservata. Inoltre, si continua il lavoro di monitoraggio per individuare la struttura migliore per la riabilitazione dell'atleta.