Avrebbe dovuto trascorrere un paio di ore con i pazienti di oncoematologia, portando in ospedale una versione benefica delle sue costose lezioni di trucco. Ma la visita di Chiara Ferragni all'ospedale di Padova, prevista per sabato 16, è stata annullata dalla struttura perché giudicata “inopportuna”. A darne notizia il Corriere del Veneto secondo cui era stata una operatrice del reparto a contattare l'influencer.

L'ospedale: “Non è che tutto ciò che fa festa va bene”

"A me risulta che un procedimento formale per organizzare una visita di una persona che avrebbe potuto avere risonanza e seguito non era mai stato avviato”, ha detto all'agenzia Agi il dottor Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento di Pediatria: “È chiaro che queste visite vanno gestite, non ci si limita ad ospitare la persona senza calcolarne le conseguenze". Per il medico "c'è uno stile che si vuole mantenere in questi reparti più che in altri e abbiamo il dovere di discernere cosa è fatto per l'interesse dei bambini e cosa invece è organizzato per la propria visibilità. Non è che tutto ciò che fa festa va bene".