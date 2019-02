Vittoria conquistata con grande sofferenza per Atalanta e Torino in questa 23esima giornata di Serie A (IL LIVEBLOG). I bergamaschi hanno battuto in casa la Spal per 2-1, mentre i granata hanno sconfitto l’Udinese allo stadio Grande Torino con il risultato di 1-0. Per entrambe le squadre si tratta di un successo importante in chiave europea, mentre per i friulani e per i ferraresi si complica la corsa salvezza. Nell'altro match delle 15, sorprendente sconfitta a Marassi della Sampdoria che perde 1-0 contro il Frosinone, mentre termina 1-1 lo scontro tra Bologna e Torino giocato alle 12.30. (I RISULTATI - LA CLASSIFICA - IL CALENDARIO DELLA SERIE A)

Atalanta-Spal 2-1 (Petagna (S), Ilicic, Zapata)

Continua il sogno Champions dell’Atalanta di Gasperini che è riuscita a conquistare i tre punti rimontando il più classico dei gol dell’ex. È proprio Andrea Petagna, infatti, a portare in vantaggio la Spal all’8’ minuto del primo tempo. Una volta subito il gol, però, gli uomini di Gasperini sono riusciti a ribaltare il risultato trascinati da un grande Duván Zapata. Il colombiano, nel secondo tempo, prima serve a Ilicic l’assist del pareggio, poi sfrutta un ottimo passaggio di Hateboer per siglare la rete del definitivo 2-1. Per il centravanti si tratta del 16esimo gol in campionato. L’Atalanta si porta così a quota 38, in piena lotta Champions League, centrando la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Più difficile invece la situazione della Spal che in classifica adesso ha soltanto quattro punti di margine sulla zona retrocessione.

Torino-Udinese 1-0 (Ola Aina)

Un solo gol ma tantissime emozioni allo stadio Grande Torino. Protagonisti del match, il terzino anglo-nigeriano Ola Aina e il portiere Salvatore Sirigu: il primo è l’autore del gol decisivo, il secondo è stato in grado di parare un rigore all'argentino Rodrigo De Paul dell’Udinese e salvare il risultato. Durante la partita, espulsi l’allenatore di casa Walter Mazzarri e il difensore dei friulani De Maio. Tanto lavoro anche per l’arbitro Guida che è ricorso al Var sia nell’episodio del rigore assegnato e poi sbagliato dall’Udinese, sia nei minuti finali quando ha annullato, sempre agli ospiti, la rete del pareggio segnata da Okaka a causa di un fuorigioco di Lasagna. Inutili per gli ospiti i numerosi tentativi e gli 11 minuti di recupero. Con questa vittoria, il Torino si porta all’ottavo posto a quota 34 punti, mentre è molto più complessa la situazione per l’Udinese che, con i suoi 19 punti, si trova ad una lunghezza dalla zona retrocessione.