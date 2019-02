Meteo, le previsioni di lunedì 11 febbraio

Schiarite sul Nord Italia e al Centro, in particolare in Sardegna e nelle regioni tirreniche. Il maltempo persiste sul versante dell'Adriatico e al Sud, con piovaschi sparsi e neve. Nevicate anche sulle Alpi e il Friuli Venezia Giulia a partire dai 900 metri. Un leggero rialzo delle temperature al Nord, mentre calano al Centro e restano stabili al Sud. Sono queste le previsioni del tempo per domani, lunedì 11 febbraio (IL METEO).

Le previsioni al Nord

Via le nubi, si torna a vedere il sole in gran parte del Nord. Il cielo resta coperto sulle Alpi e sul Friuli Venezia Giulia, con possibilità di fenomeni nevosi. Le temperature massime, secondo le previsioni, varieranno tra gli 11°C e i 14°C. A Milano la giornata sarà soleggiata con venti moderati e la temperatura oscillerà tra una minima di 4°C e una massima di 14°C. Bel tempo, leggermente ventilato, anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Schiarite anche in Sardegna e sul Tirreno. Tempo instabile sulle regioni del versante Adriatico, come Marche e Abruzzo, con piovaschi e neve dai 1.100 metri. Temperature in calo con massime tra gli 11°C e i 14°C. Cielo parzialmente nuvoloso a Firenze, ma senza pioggia. Cielo coperto con possibilità di lievi precipitazioni a Roma, dove la minima toccherà i 7°C e la massima raggiungerà i 15°C.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile con pioggie sparse al Sud, soprattutto sull'Adriatico e il basso Tirreno, e neve dagli 800-1.000 metri. Le nubi a Napoli iniziano a scomparire già dalla mattinata, la temperatura resta stabile tra i 14°C e i 6°C. Qualche nuvola arriverà a Palermo, con venti moderati e la minima che si fermerà a 12°C e la massima che arriverà a 16°C.